In einer Breite von etwa drei Metern wurde eine Hauswand in Klostermansfeld mit Graffiti besprüht.

Unbekannte beschmieren Hauswand in Klostermansfeld mit Graffiti

Symbolfoto - In einer Breite von etwa drei Metern wurde eine Hauswand in Klostermansfeld mit Graffiti besprüht.

Klostermansfeld/MZ. - Unbekannte haben in Klostermansfeld eine Hauswand in der Kirchstraße beschmiert. Der Graffiti-Schriftzug hat eine Breite von etwa drei Metern und wurde in weißer Farbe auf die Wand aufgetragen, teilt das Polizeirevier Mansfeld-Südharz zu dem Vorfall mit. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen noch nicht vor.