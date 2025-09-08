Intendant Frank Martin Widmaier stellt bei der Spielzeiteröffnung das Ensemble und die geplanten Inszenierungen und neuen Projekte am Eisleber Theater vor.

Eine Szene aus „Cabaret“ mit Vivian Micksch (rechts) als Sally Bowles und den „Kit Kat Girls“.

Eisleben/MZ. - Die neue Spielzeit am Eisleber Theater, die erste unter der Leitung des Intendanten Frank Martin Widmaier, ist bereits in vollem Gange. Schon eine Woche nach der Sommerpause hat die Komödie „Romeo und Julia an der Jukebox“ ihre umjubelte Premiere erlebt; seit der vergangenen Woche ist das neue Klassenzimmerstück „Schwalbenkönig“ in Mansfeld-Südharz und darüber hinaus unterwegs. Am Samstag ist die Spielzeit nun auch offiziell eröffnet worden.