Im neuen Klassenzimmerstück des Eisleber Theaters erzählt ein Fußballprofi über seine Karriere. Regie hat erstmals der Schauspieler Christopher Wartig geführt.

Eisleben/MZ. - Ausgerechnet zu den Endproben hat es Christopher Wartig erwischt: Eine Krankheit hat ihn außer Gefecht gesetzt. „Zum Glück habe ich mit den beiden Theaterpädagoginnen Ulrike Lenz und Christin Trommer sehr erfahrene Kolleginnen, die mich gut vertreten konnten“, sagt Wartig. Zur Premiere des Klassenzimmerstücks „Schwalbenkönig“ am Donnerstag in der Eisleber Katharinenschule hofft er aber wieder fit zu sein. Denn das ist auch für Wartig eine ganz besondere Premiere: Der 44-jährige Schauspieler, der seit 2011 am Eisleber Theater engagiert ist, hat jetzt zum ersten Mal Regie geführt.