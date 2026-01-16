Auf der A 38 zwischen Eisleben und Raststätte Rohnetal hat ein Pkw gebrannt. Die Sperrung der Strecke ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Die Feuerwehr ist aktuell auf der A38 zwischen Eisleben und Rasthof Rohnetal im Einsatz.

Eisleben/MZ - Die Sperrung der A 38 zwischen Auffahrt Eisleben und Rasthof Rohnetal ist aufgehoben. Die letzten Aufräumarbeiten dort sind laut Polizei abgeschlossen. Dort hatte ein Pkw auf dem Seitenstreifen gebrannt. Die Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in dem Bereich zeitweilig gesperrt. Der Verkehr wurde über die Bundesstraße 180 geleitet.