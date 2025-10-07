Beim Gesundheitstag in Benndorf erhalten an Multipler Sklerose Erkrankte Linderung durch Tai-Chi-Übungen. Welche Pläne Matthias Jentsch und Markus Feichtenbeiner haben.

Zum Gesundheitstag in Benndorf haben im Oktober 2025 Teilnehmern der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose an einem Tai-Chi-Präventionskurs teilgenommen. Carola Ryll von der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose hat den Gesundheitstag in Benndorf organisiert.

Benndorf/MZ - Die MS-Selbsthilfegruppe Eisleben ist eine Anlaufstelle für Menschen, die mit Multipler Sklerose leben, sowie für deren Angehörige. „Unser Ziel ist es, Betroffenen Mut zu machen, Erfahrungen auszutauschen und Wege aufzuzeigen, wie man mit den Herausforderungen der Erkrankung besser leben kann“, erklärte Carola Ryll.