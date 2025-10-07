MS-Selbsthilfegruppe Eisleben Tai-Chi gegen Multiple Sklerose: Präventionskurse in Benndorf vorgestellt
Beim Gesundheitstag in Benndorf erhalten an Multipler Sklerose Erkrankte Linderung durch Tai-Chi-Übungen. Welche Pläne Matthias Jentsch und Markus Feichtenbeiner haben.
Aktualisiert: 07.10.2025, 07:53
Benndorf/MZ - Die MS-Selbsthilfegruppe Eisleben ist eine Anlaufstelle für Menschen, die mit Multipler Sklerose leben, sowie für deren Angehörige. „Unser Ziel ist es, Betroffenen Mut zu machen, Erfahrungen auszutauschen und Wege aufzuzeigen, wie man mit den Herausforderungen der Erkrankung besser leben kann“, erklärte Carola Ryll.