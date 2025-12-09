Erneuerbare Energie in Mansfeld-Südharz Solarstrom im Tagebau Amsdorf: Erste schwimmende PV-Anlagen im Seegebiet geplant

Schwimmende Solaranlagen im Tagebau Amsdorf sollen nicht nur Energie liefern, sondern auch Geld in die Gemeindekasse spülen. Dank des neuen Beteiligungsgesetzes könnte die Seegebietsgemeinde jährlich einen sechsstelligen Betrag erhalten. Was das für Amsdorf konkret bedeutet.