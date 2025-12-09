weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Erneuerbare Energie in Mansfeld-Südharz: Solarstrom im Tagebau Amsdorf: Erste schwimmende PV-Anlagen im Seegebiet geplant

Schwimmende Solaranlagen im Tagebau Amsdorf sollen nicht nur Energie liefern, sondern auch Geld in die Gemeindekasse spülen. Dank des neuen Beteiligungsgesetzes könnte die Seegebietsgemeinde jährlich einen sechsstelligen Betrag erhalten. Was das für Amsdorf konkret bedeutet.

Von Beate Thomashausen 09.12.2025, 07:30
Zugvögel haben die Wasserflächen im Tagebau in Amsdorf für sich entdeckt.
Zugvögel haben die Wasserflächen im Tagebau in Amsdorf für sich entdeckt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Amsdorf/MZ - Schwimmende Photovoltaikanlagen haben noch Seltenheitswert. In Sachsen-Anhalt gibt es eine erste Anlage seit vergangenem Jahr in Hoym (Salzlandkreis) auf einem Kiessee. Im Seegebiet Mansfeld Land ist ebenfalls eine schwimmende PV-Anlage in Planung.