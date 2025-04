Schwimmende PV-Anlage auf dem Tagebausee von Romonta: In Amsdorf sieht man darin ein innovatives Konzept für eine nachhaltige Zukunft. Was sich die Gemeinde sonst noch davon verspricht.

Schwimmende PV-Anlagen in Amsdorf in Planung

Amsdorf/MZ - Auf einem künstlichen See auf dem Tagebaugelände in Amsdorf sollen Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) schwimmen und Strom erzeugen. Das gibt es bereits in Baden-Württemberg und in Brandenburg auf dem Cottbuser Ostsee beispielsweise. Im Gemeinderat des Seegebiets Mansfelder Land wurde dazu jetzt per Beschluss der Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt.