Projekt in Amsdorf

Der See im ehemaligen Tagebau Amsdorf

Amsdorf/MZ. - Das Projekt „Schwimmende Photovoltaikanlage“ in Amsdorf hat eine erste Hürde genommen. Der Gemeinderat des Seegebiets Mansfelder Land hat in seiner Sitzung am Dienstag die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen – bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung.