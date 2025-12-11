weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Kollision im Burgenlandkreis: Unfall bei Weißenfels: Hubschrauber bringt verletzten Autofahrer in die Klinik

Bei einem Unfall bei Weißenfels ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie sich die Karambolage laut Polizei zugetragen hat.

11.12.2025, 16:46
Mit einem Hubschrauber ähnlich diesem auf unserem Symbolfoto ist der bei Burgwerben im Burgenlandkreis schwer verletzte Pkw-Fahrer in eine Klinik geflogen worden.
Mit einem Hubschrauber ähnlich diesem auf unserem Symbolfoto ist der bei Burgwerben im Burgenlandkreis schwer verletzte Pkw-Fahrer in eine Klinik geflogen worden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Weißenfels/MZ - Am Donnerstag hat sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L182 zwischen den Weißenfelser Ortsteilen Kriechau und Burgwerben im Burgenlandkreis ereignet. Ein Pkw-Fahrer ist hier aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wurde der Fahrer mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der genaue Unfallhergang werde noch untersucht.