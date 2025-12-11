Ob Blutspende-Aktionen, Ausbildung in Erste Hilfe oder von Rettungsschwimmern: Der Querfurter Olaf Tobisch ist seit 1984 Mitglied im Deutschen Roten Kreuz und engagiert sich im Kreisverband auf vielfältige Art und Weise.

Der Querfurter Olaf Tobisch, hier mit einem Übungsphantom, das für die Rettungsschwimmer-Ausbildung genutzt wird.

Querfurt/MZ. - Für die Blutspende am kommenden Montag, 15. Dezember, im Haus der Vereine in Querfurt laufen bei Olaf Tobisch bereits die Vorbereitungen. „Heute habe ich Brötchen und Gehacktes bestellt“, sagt der Kreisleiter der DRK-Wasserwacht Kreisverband Merseburg-Querfurt. In den nächsten Tagen erledige er weitere Einkäufe für das Blutspende-Buffet. „Wir wollen den Spendern ja etwas Schönes bieten“, so der 58-Jährige, der mit dem Team der Wasserwacht-Ortsgruppe Querfurt vier Blutspenden pro Jahr organisiert und durchführt.