Kaum neue Blutspender So lange reicht der Vorrat an Blutkonserven in Mansfeld-Südharz noch und diese Blutgruppen sind betroffen

Immer weniger Leute in Mansfeld-Südharz gehen zum ersten Mal zur Blutspende. Die Erstspenderquote ist zuletzt stark zurückgegangen – deutlich stärker als in vielen anderen Regionen. Was das für die zukünftige Blutversorgung bedeutet und wie dringend neue Spender gebraucht werden. Denn im Januar könnte es kritisch werden.