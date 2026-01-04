Kaum neue Blutspender So lange reicht der Vorrat an Blutkonserven in Mansfeld-Südharz noch und diese Blutgruppen sind betroffen
Immer weniger Leute in Mansfeld-Südharz gehen zum ersten Mal zur Blutspende. Die Erstspenderquote ist zuletzt stark zurückgegangen – deutlich stärker als in vielen anderen Regionen. Was das für die zukünftige Blutversorgung bedeutet und wie dringend neue Spender gebraucht werden. Denn im Januar könnte es kritisch werden.
04.01.2026, 10:00
Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Die Blutspende steht in Mansfeld-Südharz vor einer besonderen Herausforderung: Immer weniger Menschen entscheiden sich erstmals dafür, Blut zu spenden. Die Erstspenderquote ist hier zuletzt stark zurückgegangen. Für den Blutspendedienst der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes (NSTOB) ist das ein deutliches Warnsignal.