Bei Zwangsversteigerungen können zwei leerstehende Häuser an den Mann gebracht werden. Für eine Wohn- und Gewerbebrache im Stadtzentrum gab es dagegen noch keinen Bieter.

Eisleben/MZ. - Sie prägen leider an vielen Stellen noch das Eisleber Stadtbild: leerstehende, ruinöse Häuser. Oft sind die Eigentümer nicht mehr erreichbar oder hoch verschuldet. Doch solange keine Gefahr im Verzug ist, hat die Stadtverwaltung kaum eine Handhabe, gegen den fortschreitenden Verfall vorzugehen. Eine Möglichkeit, zumindest erst einmal einen neuen Eigentümer für solche Problem-Immobilien zu finden, sind Zwangsversteigerungsverfahren am Amtsgericht.