Im Sommer 2015 kamen Hunderttausende Asylsuchende nach Deutschland, die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte: „Wir schaffen das.“ Zehn Jahre später haben wir uns in Merseburg und Bad Dürrenberg, den Städten mit dem größten Anstieg ausländischer Bevölkerung im Saalekreis, umgehört: Haben wir es geschafft?

So beantworten die Menschen in Merseburg und Bad Dürrenberg die Frage: „Haben wir es geschafft?“

Migration bleibt umstritten, auch in Merseburg und Bad Dürrenberg.

Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ. - „Es gibt hier zu viele Ausländer“, kritisiert der Mann in grüner Latzhose, der gerade am Geschäft für orientalische Lebensmittel in der Kleinen Ritterstraße in Merseburg vorbeigeht. Er wohne in Merseburg-West. Das Viertel habe sich in den vergangenen Jahren sehr zum Negativen verändert – auch die Grundschule. Dort gebe es Klassen mit hohem Ausländeranteil.