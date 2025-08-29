Rasantes Wachstum, einer der höchsten Anteile von Kindern mit Migrationshintergrund und Platzmangel: Die Bebel-Schule in Leuna ist eine Brennpunktschule, sagt die Leiterin selbst. Doch sie funktioniere.

Beim internationalen Picknick im Skulpturenpark lernen sich die Schüler der Sprachklassen bei Spezialitäten aus ihren Heimatländern kennen.

Merseburg/MZ. - „Die Mädchen aus Syrien und Afghanistan zuerst“, bittet Karol Trawinski etwa zehn Teenagerinnen, teils in weiten Gewändern und mit Kopftuch, teils in kurzen Röcken, ans Buffet. Das ist an diesem Vormittag auf Decken im Leunaer Skulpturenpark aufgebaut. Pizzen, gerollte Weinblätter, Salate, viele Kuchen. Die Schüler haben typische Speisen ihrer Herkunftsländer mitgebracht. „Wir machen heute ein internationales Picknick, damit sich die Schüler der Sprachklassen kennenlernen“, erklärt Lehrer Trawinski mit Blick auf die gut 40 Jugendlichen vor ihm.