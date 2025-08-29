Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor dem Abgrund: Nach Jahren finanziellen Missmanagements und akuter Unterfinanzierung geht es nun um den bloßen Erhalt der beliebten Dampfbahn. Fließen bis 2045 nicht insgesamt rund 800 Millionen Euro, droht das Aus.

Harzer Schmalspurbahnen in der Krise: 800 Millionen Euro fehlen - kann Harzbahn noch gerettet werden?

Besonders romantisch und letztlich die Keimzelle der Harzer Schmalspurbahnen als erster, 1887 eingeweihter Streckenabschnitt: die Selketalbahn zwischen Gernrode und Mägdesprung.

Wernigerode. - Marode und teilweise bereits gesperrte Gleisanlagen; eine mit Millionenaufwand gebaute, kreditfinanzierte neue Werkstatt, die nicht wirklich genutzt werden kann; ständige hohe Defizite in der Betriebsführung und obendrein fehlendes Personal: Die Situation bei der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ist deutlich prekärer, als bislang geahnt.