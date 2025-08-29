Die Winzer Gerd und Carsten Hornickel unterziehen sich freiwillig der Bonitur ihrer Reben im Weinberg Silberthal. Was Hauptrebschutzwartin Franziska Zobel festgestellt hat.

Im Weinberg Silberthal bei Wallhausen war Prüfungsstress

Franziska Zobel Hauptrebschutzwartin der Winzervereinigung Freyburg und Gerd Hornickel im Weinberg Silberthal.

Wallhausen - Gerd und Carsten Hornickel empfangen im Weinberg Silberthal bei Wallhausen gern Besuch. Aber wenn sich Franziska Zobel, Hauptrebschutzwartin der Winzervereinigung Freyburg, ankündigt, sind Wallhäuser Winzer doch aufgeregter als sonst.