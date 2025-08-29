weather regenschauer
Wallhausen
Weinanbau Saale-Unstrut Im Weinberg Silberthal bei Wallhausen war Prüfungsstress

Die Winzer Gerd und Carsten Hornickel unterziehen sich freiwillig der Bonitur ihrer Reben im Weinberg Silberthal. Was Hauptrebschutzwartin Franziska Zobel festgestellt hat.

Von Steffi Rohland 29.08.2025, 17:15
Franziska Zobel Hauptrebschutzwartin der Winzervereinigung Freyburg und Gerd Hornickel im Weinberg Silberthal.
Franziska Zobel Hauptrebschutzwartin der Winzervereinigung Freyburg und Gerd Hornickel im Weinberg Silberthal. Foto: Hornickel

Wallhausen - Gerd und Carsten Hornickel empfangen im Weinberg Silberthal bei Wallhausen gern Besuch. Aber wenn sich Franziska Zobel, Hauptrebschutzwartin der Winzervereinigung Freyburg, ankündigt, sind Wallhäuser Winzer doch aufgeregter als sonst.