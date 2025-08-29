Naumburg/tra. - Mit einer Öffentlichkeitsfahndung wendet sich die Polizei an die Bevölkerung. Die beiden abgebildeten Personen sind dringend verdächtig, im Mai dieses Jahres eine Unterschlagung auf dem Tankstellengelände am Curt-Becker-Platz in Naumburg begangen zu haben. Sie fanden eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten und behielten sie ein. Bisherige Ermittlungen haben noch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Nun wird um Mithilfe gebeten: Wer kennt die beiden Männer, wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis unter Telefon 03443/282293 entgegen.