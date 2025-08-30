Historisches Erntefest in Bernburg Mit Video: Tiere, Traktoren und alte Erntetechnik, die begeistert
Groß war der Andrang am Samstag beim Historischen Erntefest in Strenzfeld. Das von der Hochschule Anhalt und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt sollte „bunt, lebendig und traditionell“ werden. Warum dabei die Prominenz auf dem Traktor der Technik gerne die Hauptrolle überlassen hat.
Aktualisiert: 31.08.2025, 12:19
Bernburg/MZ. - Mit „bunt, lebendig und traditionell“ kündigten die Hochschule Anhalt und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt als Organisatoren das 29. „Historische Erntefest“ auf dem Gutshof des Internationalen Pflanzenbauzentrums der DLG in Bernburg-Strenzfeld an.