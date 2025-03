Die zahlreichen ruinösen Häuser trüben erheblich das Eisleber Stadtbild. Welche Möglichkeiten eine Zwangsversteigerung bietet und wie so ein Verfahren am Amtsgericht abläuft.

Was kann die Lutherstadt gegen den Verfall tun?

Ruinöse Häuser in Eisleben

Dieses leerstehende Wohnhaus in der Eisleber Lindenallee wird demnächst zwangsversteigert.

Eisleben/MZ. - Die umstrittene MDR-Doku „Von Leerstand bis Luther – Wie Eisleben um seine Zukunft kämpft“ hat sie wieder einmal in den Blickpunkt gerückt: die zahlreichen ruinösen Häuser in der Stadt. Es ist ein Thema, das vielen Bürgern der Lutherstadt schon lange auf der Seele liegt. Denn die zum Teil seit vielen Jahren leerstehenden und immer mehr verfallenden Gebäude trüben erheblich das Stadtbild, das sich ansonsten an vielen Stellen unbestreitbar zum Positiven entwickelt hat. Welche Möglichkeiten hat die Stadt, gegen Eigentümer vorzugehen, die ihre Häuser leer stehen und verfallen lassen?