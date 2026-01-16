Stadtbild in Eisleben Ruine in Eisleben ist seit langem ein Schandfleck - jetzt soll sich etwas tun
Der Zustand des Hauses Sangerhäuser Straße 27 in Eisleben wird immer wieder kritisiert. Was jetzt geplant ist, damit der Schandfleck verschwindet.
16.01.2026, 19:00
Eisleben/MZ - Es ist schon lange ein Schandfleck, das leerstehende Haus Sangerhäuser Straße 27 in Eisleben. Das einst stattliche Wohn- und Geschäftshaus ist akut einsturzgefährdet – an der Fassade ist als notdürftige Sicherung ein Netz befestigt, der Fußweg vor dem Haus ist mit einem Bauzaun gesperrt. Nachdem dieser Zustand im Stadtrat immer wieder kritisiert worden ist, wird sich nun tatsächlich etwas tun.