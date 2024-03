Sozialarbeiter Steffen Schönfelder räumt mit Jugendlichen in einem verwilderten Kleingarten in der Klostermansfelder Randsiedlung auf. Welche Ziele hinter dem Projekt stecken.

Projektgarten: Der Dschungel in Klostermansfeld muss weichen

Eine kurze Absprache zwischen Steffen Schönfelder und Jan Hebestadt (von links), dann setzen sie ihre Arbeit in Klostermansfeld fort.

Klostermansfeld/MZ. - So ein Glück mit dem Wetter! Keine Regenwolke weit und breit. Sogar die Sonne lässt sich blicken. Beste Voraussetzungen für den geplanten Arbeitseinsatz in einem verwilderten Garten in der Klostermansfelder Randsiedlung.