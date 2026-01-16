Mansfeld-Südharz auf der Grünen Woche in Berlin Pop-Art-Luther und Genussboxen: Das bringt Mansfeld-Südharz nach Berlin
Kulinarisches Mitteldeutschland bringt Genuss nach Berlin: Auf der Grünen Woche vom 16. bis zum 25. Januar präsentiert Mansfeld-Südharz neue Spirituosen, regionale Spezialitäten und originelle Merchandise-Ideen. Ein Highlight ist der Regionaltag am 21. Januar mit Luther, Katharina von Bora und vielen Überraschungen.
16.01.2026, 06:00
Eisleben/MZ - „Es ist zwar mega-anstrengend, aber die Zeit vergeht wie im Flug“, sagt Sebastian Schmidt. Für ihn und seinen Geschäfts- und Lebenspartner Florian Wend ist die Grüne Woche in Berlin längst ein fester Termin im Jahr geworden.