Kulinarisches Mitteldeutschland bringt Genuss nach Berlin: Auf der Grünen Woche vom 16. bis zum 25. Januar präsentiert Mansfeld-Südharz neue Spirituosen, regionale Spezialitäten und originelle Merchandise-Ideen. Ein Highlight ist der Regionaltag am 21. Januar mit Luther, Katharina von Bora und vielen Überraschungen.

Sebastian Schmidt (vorn) und Florian Wend (2. von rechts) vom „Kulinarischen Mitteldeutschland“ mit den Partnern und Unterstützern bei der Grünen Woche in Berlin.

Eisleben/MZ - „Es ist zwar mega-anstrengend, aber die Zeit vergeht wie im Flug“, sagt Sebastian Schmidt. Für ihn und seinen Geschäfts- und Lebenspartner Florian Wend ist die Grüne Woche in Berlin längst ein fester Termin im Jahr geworden.