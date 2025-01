Berlin/MZ. - Noch bis zum 26. Januar zeigen 1.500 Aussteller aus 60 Ländern zur Grünen Woche in Berlin kulinarische Highlights, Innovationen und Trends. Die Traditionsmesse in der Hauptstadt begeistert die Besucher mit einer großen Vielfalt an regionalen Produkten. In der Sachsen-Anhalt-Halle, die von der Agrar Marketing Gesellschaft (AMG) betreut wird, ist auch in diesem Jahr wieder der Landkreis Mansfeld-Südharz vertreten.

