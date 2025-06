Burgkemnitz/MZ. - Oft liegen Steine im Weg. An manchen Orten werden sie gestapelt. Daran erinnerte Kreisbrandmeister Sebastian Gries am Samstag in Burgkemnitz. Dort stand auf der Baustelle des neuen Feuerwehrgerätehauses Großes an. Die Kameraden um Ortswehrleiter Christian Steudel versenkten eine Zeitkapsel im Mauerwerk.

