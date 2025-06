In Köthen ist am Montagmorgen, 23. Juni, eine Frau bei einem Unfall verletzt worden.

Unfall in der Lohmannstraße in Köthen - 13.000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Opel-Fahrerin

Köthen/MZ. - In Köthen ist am Montagmorgen, 23. Juni, eine Frau bei einem Unfall verletzt worden.

Nach den Angaben der Polizei war ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 6.30 Uhr in der Lohmannstraße in Richtung Hallesche Straße unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Opel einer 25-Jährigen, die die Lohmannstraße aus Richtung Baasdorfer Straße kommend überqueren wollte.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Schadensumfang am Ford beläuft sich auf rund 5.000 Euro.