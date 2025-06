Sind die Ampeln am Wasserturm Ende Juni wieder in Betrieb?

Die Ampeln an der Kreuzung der Lohmann- und der Baasdorfer Straße am Wasserturm sind außer Betrieb.

Köthen/MZ. - Die seit einem Verkehrsunfall am 6. April defekte Ampelanlage an der Kreuzung der Straße Am Wasserturm, der Lohmannstraße und der Baasdorfer Straße in Köthen soll Mitte Juni repariert werden. Wie Köthens Baudezernent Max Schuchardt am Dienstag im Bauausschuss des Stadtrats mitteilte, habe ihn die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) informiert, dass die Reparatur der Ampeln inzwischen an eine Firma beauftragt worden sei.