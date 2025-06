Polizei sucht vermissten 21-jährigen Mann! Adrian Domenic Utesch wurde zuletzt in Jessen gesehen.

Jessen/MZ. - Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus dem Landkreis Wittenberg herausgegeben. Seit dem 6. Juni wird der 21-jährige Adrian Domenic Utesch aus dem Bereich Annaburg/Jessen vermisst. Der Mann wurde letztmalig am 26. Mai in Jessen gesehen. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Der Vermisste soll sich in der Vergangenheit oft im Bereich Annaburg aufgehalten haben. Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor: Adrian Domenic Utesch ist 1,84 Meter groß, von kräftiger Gestalt und hat kurze, glatte, dunkelblonde bis bräunliche Haare. Zur Bekleidung liegen aktuell keine Informationen vor. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.