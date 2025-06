Die Polizei hat in Coswig einen Motorroller sichergestellt. Nun wird nach dem Eigentümer der Aprilia gesucht.

Coswig. – Die Polizei hat am 16. Juni 2025 in Coswig (Anhalt) ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia in den Farben schwarz-weiß sichergestellt.

Der letzte Fahrer konnte laut Polizei keinen Eigentumsnachweis vorweisen. Wer erkennt sein Eigentum wieder oder wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben?

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Besitzer dieses Motorrollers. (Foto: Polizei)

Weiter teilt die Polizei mit, dass das Moped öffentlich versteigert wird, sollte sich innerhalb eines Monats kein rechtmäßiger Besitzer melden.

Hinweise auf den Besitzer nimmt der Revierverwaltungsdienst des Polizeireviers Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/469-281 entgegen.