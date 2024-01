Landrat André Schröder (CDU) und Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) informieren am Mittwoch über die Details der Einigung.

Eisleben/MZ. - Der Landkreis Mansfeld-Südharz und die Lutherstadt Eisleben als Gesellschafter der Kulturwerk gGmbH haben eine Lösung zur Fortsetzung des Theaterbetriebes im Jahr 2024 gefunden, teilten Landrat André Schröder (CDU) und Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) in einer Pressemitteilung mit. Über die Details der Einigung wollen sie die Öffentlickeit in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag informieren.