Bankraub in Gelsenkirchen Nach spektakulärem Diebstahl - sind die Schließfächer der Sparkasse in Mansfeld-Südharz sicher?
Sie kamen mit einem großen Bohrer und räumten in aller Ruhe mehr als 3.000 Schließfächer der Sparkasse Gelsenkirchen aus. Wie sind die Schließfächer der Sparkasse in Mansfeld-Südharz gesichert und welche Versicherungssumme gilt pauschal?
07.01.2026, 14:30
Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Eine Beute in Höhe von möglicherweise 100 Millionen Euro - und viele verunsicherte Kunden. Der Bankraub in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) lässt auch Bankkunden im Landkreis Mansfeld-Südharz aufhorchen. Wie ist die Lage bei der Sparkasse in MSH?