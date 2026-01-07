weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bankraub in Gelsenkirchen: Nach spektakulärem Diebstahl - sind die Schließfächer der Sparkasse in Mansfeld-Südharz sicher?

Sie kamen mit einem großen Bohrer und räumten in aller Ruhe mehr als 3.000 Schließfächer der Sparkasse Gelsenkirchen aus. Wie sind die Schließfächer der Sparkasse in Mansfeld-Südharz gesichert und welche Versicherungssumme gilt pauschal?

Von Joel Stubert 07.01.2026, 14:30
Nach dem spektakulären Schließfach-Raub von Gelsenkirchen fragen sich Bankkunden in Mansfeld-Südharz, wie sicher ihre Wertgegenstände in den Schließfächern im Landkreis sind.
Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Eine Beute in Höhe von möglicherweise 100 Millionen Euro - und viele verunsicherte Kunden. Der Bankraub in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) lässt auch Bankkunden im Landkreis Mansfeld-Südharz aufhorchen. Wie ist die Lage bei der Sparkasse in MSH?