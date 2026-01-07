Bankraub in Gelsenkirchen Nach spektakulärem Diebstahl - sind die Schließfächer der Sparkasse in Mansfeld-Südharz sicher?

Sie kamen mit einem großen Bohrer und räumten in aller Ruhe mehr als 3.000 Schließfächer der Sparkasse Gelsenkirchen aus. Wie sind die Schließfächer der Sparkasse in Mansfeld-Südharz gesichert und welche Versicherungssumme gilt pauschal?