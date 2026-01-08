Der Thüringer Unternehmer und Tischlermeister Mathias Scheffel ist seit September mit einem Geschäft im Naumburger Steinweg präsent. Was seine Produkte besonders macht.

Heimisches Holz trifft auf Eleganz - Wie Thüringer Tischlermeister Sprung auf „Touristenmeile“ gelingt

Tischlermeister Mathias Scheffel gründete vor gut zehn Jahren seinen Holzwerkhof „Einz30“. Im vergangenen Jahr im Pop-up-Store zugegen, hat der Thüringer nun ein Geschäft im Naumburger Steinweg.

Naumburg/Kraftsdorf - Den Ort seines Schaffens nennt der Thüringer Mathias Scheffel Atelier statt Werkstatt, seine Möbel aus heimischen Gehölzen bezeichnet er als Unikate. Ein Geschäft im Naumburger Steinweg gibt seit September Einblicke in sein vielfältiges Wirken – und die Welt des Holzes.