Die beliebte Laufbahn wird jetzt abgebaut. Wie viel Besucher in den vergangenen Wochen gekommen sind und warum die Attraktion alles andere als ein Selbstläufer ist.

Kaltes Vergnügen - So lief die Saison auf Weißenfelser Eisbahn

Die Weißenfelser Eisbahn war in den vergangenen Wochen ein Publikumsmagnet.

Weißenfels/MZ. - Eines sonntags wurden die Schuhe knapp. „Schlittschuhe in den gängigen Größen waren zeitweise nicht mehr verfügbar“, erzählt Heiko Frischleder. Mit seiner Firma cabore hat er in den vergangenen sechs Wochen über den Jahreswechsel erneut die Weißenfelser Eislaufbahn bewirtschaftet.