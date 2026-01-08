weather schneeschauer
  4. Weißenfelser Innenstadt: Kaltes Vergnügen - So lief die Saison auf Weißenfelser Eisbahn

Die beliebte Laufbahn wird jetzt abgebaut. Wie viel Besucher in den vergangenen Wochen gekommen sind und warum die Attraktion alles andere als ein Selbstläufer ist.

Von Andreas Richter 08.01.2026, 17:00
Weißenfels/MZ. - Eines sonntags wurden die Schuhe knapp. „Schlittschuhe in den gängigen Größen waren zeitweise nicht mehr verfügbar“, erzählt Heiko Frischleder. Mit seiner Firma cabore hat er in den vergangenen sechs Wochen über den Jahreswechsel erneut die Weißenfelser Eislaufbahn bewirtschaftet.