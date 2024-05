Zu einer Schlägerei ist es am Montag auf einem Parkplatz eines Supermarktes gekommen. Mehrere Personen sollen in den Vorfall verwickelt gewesen sein.

Mann erleidet Schnittverletzung bei Schlägerei auf Supermarktparkplatz in Eisleben

Symbolfoto - Zu einer Schlägerei ist es am Montag auf einem Parkplatz eines Supermarktes gekommen.

Eisleben/MZ. - Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Eisleben sind am Montagabend mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Dabei erlitt ein Mann Schnittverletzungen, lehnte allerdings eine Behandlung ab, teilt die Polizei mit. Diese hat nun Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.