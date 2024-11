Im Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz in der Eisleber Malzscheune stand erneut das Thema öffentliche Toiletten auf der Tagesordnung. Was es mit den „Netten Toiletten“ auf sich hat.

Kreisseniorenrat bemängelt die Zahl der öffentlichen Toiletten in Mansfeld-Südharz - Sind „Nette Toiletten“ eine Alternative?

Die Not mit der Notdurft

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Der Kreisseniorenrat (KSR) Mansfeld-Südharz bleibt hartnäckig an Themen dran, die für Senioren ein Problem darstellen und ihnen Sorgen bereiten. Eines davon ist das leidige Toilettenproblem in Mansfeld-Südharz. Im Landkreis gibt es viel zu viele weiße Flecken auf der Landkarte, was öffentliche Toiletten betrifft.