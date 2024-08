Gremium will mehr Geld für Kommunen, damit die überall barrierefreie Angebote zur Verfügung stellen können. Die Vorsitzende reagiert auch auf Vorfall in Sangerhäuser Supermarkt.

Blick auf eine der öffentliche Toiletten, die in Sangerhausen besteht. Diese WC-Anlage ist an der Marienanlage zu finden.

Sangerhausen/MZ. - Der Kreisseniorenrat geht in Sachen öffentliche Toiletten in die Offensive. Er hat seine Mitglieder und andere Bewohner des Landkreises dazu aufgerufen, an einer Übersicht mitzuarbeiten, in der alle öffentlichen WC-Anlagen in den Städten und Gemeinden in MSH aufgeführt werden sollen.