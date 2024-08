Bestandsaufnahme: Wo gibt es in den Orten des Landkreises Mansfeld-Südharz öffentliche Toiletten und wo nicht. In welchem Zustand sind sie und was sich ändern soll.

Sangerhausen/MZ. - Der Ärger um öffentliche Toiletten ist so alt wie öffentliche Toiletten überhaupt. Jetzt ist das Thema wieder aufgeploppt. Hintergrund: Eine Frau musste dringend auf die Toilette, wurde aber in einem Laden im Sangerhäuser Stadtteil Südwest abgewiesen. Das hat für Schlagzeilen gesorgt. Unabhängig davon beschäftigt auch den umtriebigen Kreisseniorenrat dieses Thema schon geraume Zeit. Seine Mitglieder recherchieren ebenfalls den Ist-Zustand in Sachen öffentlicher Toiletten im Landkreis. Sie gehen über die Befragung der Verwaltungen hinaus, schauen zum Beispiel, ob es Ladengeschäfte gibt, die ihre Toiletten öffnen. So soll eine sehr detaillierte Übersicht erstellt werden, aus der hervorgeht, wo man im Notfall seine Notdurft verrichten kann und wo es Lücken diesbezüglich gibt. Am 9. September, so Kreisseniorenratsvorsitzende Karina Kaiser, werde man dann im Gremium darüber sprechen und beratschlagen, wie es weitergeht. Die Übersicht, die die Mitteldeutsche Zeitung auf dieser Seite in den elf Verwaltungen des Landkreises zusammengetragen hat, ist ein Teil für das Projekt. Hier der Überblick.