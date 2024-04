Die Mannschaft vom MSV Eisleben war am Wochenende in der Landesliga spielfrei. Warum sich die Situation im Kampf um den Klassenerhalt weiter verschärft hat.

Eisleben/MZ. - Der große Verlierer des 21. Spieltages der Fußball-Landesliga Staffel Süd war am Sonnabend und Sonntag gar nicht am Ball. Die Elf des MSV Eisleben hatte spielfrei und musste so tatenlos mit ansehen, wie mit dem SV Kelbra, Eintracht Emseloh und dem SC Naumburg gleich drei ebenfalls vom Abstieg bedrohte drei Mannschaften Siege einfuhren.