Migrantische Azubis stärken Mansfeld-Südharz Integration in der Pflege: Warum Rahand Smail sagt „Ich bin auch das Stadtbild“

Rahand Smail trägt einen roten Kasack – und Verantwortung. Doch sobald er ihn auszieht, sieht ihn mancher nur noch als „den Ausländer“. Wie er und andere Azubis mit Migrationsgeschichte die Pflege in Mansfeld-Südharz am Laufen halten – und was passiert, wenn sie fehlen würden?