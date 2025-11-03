Migrantische Azubis stärken Mansfeld-Südharz Integration in der Pflege: Warum Rahand Smail sagt „Ich bin auch das Stadtbild“
Rahand Smail trägt einen roten Kasack – und Verantwortung. Doch sobald er ihn auszieht, sieht ihn mancher nur noch als „den Ausländer“. Wie er und andere Azubis mit Migrationsgeschichte die Pflege in Mansfeld-Südharz am Laufen halten – und was passiert, wenn sie fehlen würden?
03.11.2025, 11:30
Eisleben/MZ - „Ich bin auch das Stadtbild“, sagt Rahand Jasim Smail. Er hebt damit auf das derzeit vieldiskutierte Zitat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ab. Der 19-Jährige stammt aus dem Nordirak, lebt seit 2021 in Mansfeld-Südharz und macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft bei der Unternehmensgruppe Wend.