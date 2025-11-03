weather regenschauer
  4. Migrantische Azubis stärken Mansfeld-Südharz: Integration in der Pflege: Warum Rahand Smail sagt „Ich bin auch das Stadtbild“

Rahand Smail trägt einen roten Kasack – und Verantwortung. Doch sobald er ihn auszieht, sieht ihn mancher nur noch als „den Ausländer“. Wie er und andere Azubis mit Migrationsgeschichte die Pflege in Mansfeld-Südharz am Laufen halten – und was passiert, wenn sie fehlen würden?

Von Beate Thomashausen 03.11.2025, 11:30
Ein eingespieltes Team beim Pflegedienst der Unternehmensgruppe Wend: Daniela Hartmann-Schwarz mit den Azubis Hannah Eyabi (28) aus Kamerun und Rahand Jasim Smail (19)
Ein eingespieltes Team beim Pflegedienst der Unternehmensgruppe Wend: Daniela Hartmann-Schwarz mit den Azubis Hannah Eyabi (28) aus Kamerun und Rahand Jasim Smail (19) (Foto: Beate Thomashausen)

Eisleben/MZ - „Ich bin auch das Stadtbild“, sagt Rahand Jasim Smail. Er hebt damit auf das derzeit vieldiskutierte Zitat von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ab. Der 19-Jährige stammt aus dem Nordirak, lebt seit 2021 in Mansfeld-Südharz und macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft bei der Unternehmensgruppe Wend.