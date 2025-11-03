Plötzlich ist der Kran kaputt - Unbekannte Täter montieren Kupferkabel im Wert von 15.000 Euro ab

Köthen/MZ. - Kupferkabel im Wert von rund 15.000 Euro haben Kriminelle am Wochenende von einem Kran in Köthens Ortsteil Löbnitz an der Linde demontiert.

Wie die Polizei mitteilte, wollten Mitarbeiter einer Baufirma am Montagmorgen in der Ringstraße einen Lastwagen mit Hilfe des Krans beladen, der jedoch nicht funktionierte. Beim näheren Hinsehen hätten die Arbeiter festgestellt, das rund 30 Meter Kupferkabel von der Maschine abgetrennt worden seien. Der Diebstahl sei irgendwann zwischen 30. Oktober und 3. November passiert.

Dass die Beute im Raum Köthen verkauft wird, sei unwahrscheinlich, sagte Ingmar Lehmann, Inhaber von Lehmanns Buntmetallaufkauf & Containerdienst. „Ohne Ausweis kann man kein Altmetall abgeben, das sind Profis, die verarbeiten das woanders.