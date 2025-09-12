Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz hat wichtige Themen auf der Tagesordnung. Worüber die Senioren am Montag im Kloster Helfta reden wollen und wie man den älteren Menschen wirklich helfen will.

KI in der Pflege und im Bus: Senioren in Mansfeld-Süharz wollen digital durchstarten

Künstliche Intelligenz könnte in Zukunft auch in der Pflege Einzug halten.

Eisleben/MZ - Von wegen altbacken und hinterm Mond: Der Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit topaktuellen Themen. Datenschützer Alexander Dobert wird in der Sitzung über den Einsatz von KI, also Künstlicher Intelligenz, im Alltag sprechen und über einige Möglichkeiten des Einsatzes von KI informieren und auch darüber, welche unterstützenden KI-Lösungen es in der Pflege beispielsweise bereits gibt.