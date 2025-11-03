Hinter Mietern von 48 Wohnungen in Bad Kösen liegen eiskalte Zeiten, denn der Verwalter unterlässt Zahlungen an den Gasversorger. Die Spur führt zum „Horror-Vermieter“.

48 Wohnungen der Elly-Kutscher-Straße in Bad Kösen waren drei Tage ohne Gasversorgung. Eine Übergangslösung verhinderte längeren Ausfall.

Bad Kösen. - Wenn jemand kurzfristig seine Geburtstagsfeier absagt, dann hat das in der Regel einen triftigen Grund. So wie bei Lothar Stiller aus Bad Kösen. Der Senior wollte am 29. Oktober seinen „76. “ zu Hause in der Elly-Kutscher-Straße feiern, doch wurde daraus nichts. In der Nummer 13 sowie in benachbarten Eingängen waren seit dem Morgen des 28. Oktober die Wohnungen kalt, Warmwasser gab es nicht. „Der Geburtstag war für mich gelaufen“, sagt der Senior. Auch für seinen Nachbar Joachim Müller brachen kalte Zeiten an: „Ich habe mir mit einem Elektrogerät über die Runden geholfen. Zum Waschen wurde der Wasserkocher bemüht.“