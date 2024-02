Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Die Rettung des Eisleber Theaters ist endgültig in trockenen Tüchern. Nach dem Kreistag in der vergangenen Woche hat auch der Stadtrat am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung dem Darlehensvertrag zwischen der Lutherstadt Eisleben und dem Landkreis Mansfeld-Südharz zugestimmt.