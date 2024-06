Bis September sollen die Arbeiten an der B 80 zwischen Eisleben und Lüttchendorf andauern. Was dort genau gemacht wird.

Lüttchendorf/MZ. - Ab Montag, 24. Juni, ist die Bundesstraße 80 zwischen Lüttchendorf und Eisleben ab der Kreuzung mit der Landesstraße 164 (an der Fortuna) bis zum Beginn des neuen Schuljahres voll und zeitweilig halbseitig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an insgesamt drei Brückenbauwerken in diesem Bereich. Die Umleitung führt solange über die Landesstraße L 164 und die L 223 sowie die B 180 Ortsumfahrung Eisleben, also Erdeborn und Rothenschirmbach in Richtung Eisleben.