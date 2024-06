Lüttchendorf/DUR. - Ab Montag, 24. Juni, müssen sich Autofahrer, die auf der B80 bei Lüttchendorf im Landkreis Mansfeld-Südharz unterwegs sind, auf Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen.

Das Land Sachsen-Anhalt plant, bis Mitte September gleich drei Brücken bei Lüttchendorf zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße 164 und Lutherstadt Eisleben zu sanieren. Dafür nimmt das Land rund 530.000 Euro in die Hand, heißt es.

Schulbusverkehr nicht von Bauarbeiten auf B80 betroffen

Größtenteils seien die Arbeiten für die Zeit über die Sommerferien angesetzt, damit der Schulbusverkehr nicht eingeschränkt werde, heißt es vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt.

Das bedeute, bis zum Beginn des neuen Schuljahres sei die B80 voll gesperrt. Die Umleitung führe so lange über die Landesstraße 164 via Erdeborn und die L223 (Rothenschirmbach) sowie die B180 Ortsumfahrung Eisleben.

Nach Sommerferien B80 halbseitig befahrbar

Vom 5. bis zum 31. August könne der Verkehr dann halbseitig mit Ampelregelung an den Baustellen vorbeigeführt werden. In dieser Zeit werde neben dem Fahrbahnbereich der Brücken gearbeitet, was bei fließendem Verkehr möglich sei, so das Ministerium.

Danach, planmäßig ab 2. September, müsse der Streckenabschnitt noch einmal voll gesperrt werden, um die abschließenden Asphaltierungsarbeiten durchführen zu können. Dafür seien nach den Angaben des Ministeriums knapp zwei Wochen eingeplant. Am 13. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.