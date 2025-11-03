Kreativmarkt in Röblingen Handgemacht aus Mansfeld-Südharz: Kreative Vielfalt beim Markt in der Festscheune

Papier, Fantasie und ganz viel Herz: Beim Kreativmarkt in Röblingen zeigen 36 Aussteller, was mit Händen und Ideen möglich ist. Doch ein Stand sorgt für besonders viel Staunen – was steckt hinter den geheimnisvollen Alben von Jana Krökel?