  4. Kreativmarkt in Röblingen: Handgemacht aus Mansfeld-Südharz: Kreative Vielfalt beim Markt in der Festscheune

Papier, Fantasie und ganz viel Herz: Beim Kreativmarkt in Röblingen zeigen 36 Aussteller, was mit Händen und Ideen möglich ist. Doch ein Stand sorgt für besonders viel Staunen – was steckt hinter den geheimnisvollen Alben von Jana Krökel?

Von Beate Thomashausen 03.11.2025, 07:30
Ein Blick auf das bunte Gewimmel in der Festscheune: Anja Kalisch (re.) ist schon Stammgast beim Kreativmarkt in Röblinngen mit ihren selbstgemachten Gestecken.
Ein Blick auf das bunte Gewimmel in der Festscheune: Anja Kalisch (re.) ist schon Stammgast beim Kreativmarkt in Röblinngen mit ihren selbstgemachten Gestecken. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Röblingen/MZ - Jana Krökel gerät ins Schwärmen, wenn sie von ihrem Hobby, dem Scrapbooking berichtet. Dazu hatte sie beim Kreativmarkt am Wochenende in Röblingen häufiger Gelegenheit, denn viele Neugierige verweilten an ihrem Stand.