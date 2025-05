In Röblingen kann man quasi überall Geschichte entdecken. Man muss nur genau hinsehen. Dabei helfen die MItglieder des Heimatvereins des Ortes mit einer ganz besonderen Idee.

Der Heimat- und Bergbauverein der Seegemeinden Röblingen hält die Geschichte von Röblingen am See lebendig.

Röblingen/MZ - In Röblingen am See wird den Einheimischen und Touristen die Heimatgeschichte quasi wie auf dem Silbertablett serviert. Bereits vor einigen Jahren wurde die Idee e geboren. Mittlerweile kann man überall im Ort Wissenswertes zur Geschichte entdecken.