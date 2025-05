Bernburg/MZ. - Lina-Marie Sellmann wird Bernburg in den nächsten zwei Jahren als Rosenkönigin repräsentieren. Die 18-jährige Gymnasiastin fiebert ihrer Krönung während der Eröffnung des 55. Stadt- und Rosenfestes am Freitag, 29. Mai, schon ebenso freudig wie aufgeregt entgegen. „Zum ersten Mal auf so einer großen Bühne zu stehen, ist schon was Besonderes“, sagt die junge Bernburgerin. Dann wird sie von der noch amtierenden Rosenkönigin Mona Mauch aus Preußlitz Schärpe und Diadem übernehmen.

