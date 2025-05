Schwerer Unfall in Aschersleben Fußgänger in Staßfurter Höhe von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde von einem Fahrzeug in der Nähe des Bahnüberganges in der Staßfurter Höhe erfasst und so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.