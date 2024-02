Weltweiter Aktionstag Gegen Gewalt: Junge Mädchen stehen für Tanzvideo in Benndorf vor der Kamera

Mit einem Videodreh beteiligen sich junge Tänzerinnen aus Benndorf und Hettstedt an einem weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Was hinter den Filmaufnahmen steckt.