Katharinenstift Eisleben Eisleber Markthalle soll auch an private Veranstalter vermietet werden
Die Markthalle im Eisleber Katharinenstift soll künftig auch für kulturelle Veranstaltungen an Dritte vermietet werden. Darüber wird der Stadtrat demnächst entscheiden.
04.03.2026, 18:00
Eisleben/MZ - Die Markthalle im Eisleber Katharinenstift in der Sangerhäuser Straße soll künftig nicht nur von der Stadt selbst genutzt werden, sondern auch für andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Das sieht ein Beschlussentwurf für den Stadtrat vor, den Andreas Gräbe (CDU/FDP-Fraktion) eingebracht hat. In der Sitzung am 7. April soll darüber entschieden werden.